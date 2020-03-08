Разработчик игр рассказал о невероятных способностях Sony PlayStation 5

08.03.2020, 17:37, Разное

Издание, публикующее информацию обо всех событиях, связанных с Sony PlayStation, поделилось интервью с руководителем компании-разработчика игр для консоли PS5. По словам главы LKA, некоторые новые технологии, применяемые в игровой приставке, очень впечатлили их.
Не секрет, что Sony готовит очень мощную консоль нового поколения — PS5, и в ней будут реализованы различные технические новшества. На данный момент разработчики игр в особенности выделяют технологию трассировки лучей, однако данную тему обсуждать потребуется долго – не хватит даже отдельной статьи. Программистам также очень понравилась очень высокая плотность текселей (texel), благодаря которой уровень детализации изображения значительно вырастет.

В целом, качество видео на новой консоли будет на очень высоком уровне, считают эксперты. Игровая приставка должна появиться на рынке уже в 2020 году, но более точная дата релиза станет известна позже. Скорее всего, PS5 стоит ожидать в продаже ближе к четвертому кварталу.



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