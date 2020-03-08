Киев потребовал от Vox переделать карту с Крымом в фильме о коронавирусе

08.03.2020, 17:30, Новости дня

Посольство Украины в США потребовало от американского издания Vox переделать карту в фильме о распространении коронавируса COVID-19.

Дипломаты обратили внимание на отрывок, который издание опубликовало в Twitter. Там, как считают в посольстве, Крым отмечен как российская территория.

«Пожалуйста, поменяйте карту!» – передает РИА «Новости» просьбу украинской дипмиссии в комментариях к ролику.

Ранее пресс-служба «Яндекса» объяснила, почему на сайте «Кинопоиск» в разделе «география фильмов» Крым отмечен территорией Украины.