Киев потребовал от Vox переделать карту с Крымом в фильме о коронавирусе

08.03.2020, 17:30, Новости дня

Посольство Украины в США потребовало от американского издания Vox переделать карту в фильме о распространении коронавируса COVID-19.

Дипломаты обратили внимание на отрывок, который издание опубликовало в Twitter. Там, как считают в посольстве, Крым отмечен как российская территория.

«Пожалуйста, поменяйте карту!» – передает РИА «Новости» просьбу украинской дипмиссии в комментариях к ролику.

Ранее пресс-служба «Яндекса» объяснила, почему на сайте «Кинопоиск» в разделе «география фильмов» Крым отмечен территорией Украины.



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