Нурмагомедов назвал условие реванша с Макгрегором

08.03.2020, 17:30, Новости дня

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может встретиться с ирландцем Конором Макгрегором, сообщили СМИ.

Как передает Bjpenn.com, команда Нурмагомедова дала согласие на бой. Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз заявил, что поединок состоится, если Конор победит Джастина Гэтжи.

В начале февраля Нурмагомедов сообщил, что ему не интересен новый бой с ирландским спортсменом Конором Макгрегором даже за 100 млн долларов.