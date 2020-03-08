Нурмагомедов назвал условие реванша с Макгрегором

08.03.2020, 17:30, Новости дня

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может встретиться с ирландцем Конором Макгрегором, сообщили СМИ.

Как передает Bjpenn.com, команда Нурмагомедова дала согласие на бой. Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз заявил, что поединок состоится, если Конор победит Джастина Гэтжи.

В начале февраля Нурмагомедов сообщил, что ему не интересен новый бой с ирландским спортсменом Конором Макгрегором даже за 100 млн долларов.



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