Нейробиологи назвали 5 удивительных фактов о человеческом мозге

08.03.2020, 17:07, Разное

Механизмы функционирования мозга человека для учёных до сих пор остаются загадкой, однако то, что им удаётся узнать о нём, нередко изумляет даже самих исследователей. Первый из названных нейробиологами удивительных фактов о главном органе центральной нервной системы – это его активность даже во время сна.
Второе, что отметили специалисты, – человеческий мозг разделен на 4 пары долей, каждые из которых отвечают за определённые процессы: затылочные – за визуальное восприятие, временные – за получение «звуковой» информации, теменные – за сенсорную и числовую обработку, лобные – за мысли, творчество, обучение, контроль мышц.

Третий удивительный факт о человеческом мозге – постоянное получение им информации, отвечающей за бессознательные и сознательные процессы. К примеру, данные, касающиеся положения суставов и мышц, практически не регулируются индивидуумом, в отличие от моторных функций.

Четвёртый удивительный факт о человеческом мозге – проводимые на нём хирургические манипуляции совершенно безболезненны: немалому числу пациентов приходится пребывать в сознании во время таких операций. Данный феномен связан с отсутствием в долях болевых рецепторов.

Пятое, что отметили нейробиологи, – при любом повреждении нервной системы может меняться характер, способности и сама личность индивида. Об этом свидетельствует немало случаев так называемого «слепого зрения», когда человек даже после травмирования глаз продолжает воспринимать визуальную информацию.



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