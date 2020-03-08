Исследование: Памятью можно управлять даже во сне

08.03.2020, 17:05, Новости дня

Сотрудники Университета Тель-Авива совместно с учеными из Института Вейцмана сообщили о разработанном методе, который позволяет сохранять воспоминания в головном мозге даже во время сна.

На протяжении длительного периода времени специалисты занимались изучением процесса консолидации памяти во время сна. Оказалось, для долговременного хранения информации особые нейроны из клеток гиппокампа переходят в неокортекс, то есть в своеобразный буфер обмена новых воспоминаний. Исследователям удалось запустить процессы консолидации памяти лишь в одном полушарии во время сна человека, что помогло им провести сравнение активности с другим полушарием, а также рассчитать специфическую активность, которая соответствует реактивации памяти.

Авторы исследования намерены полученные данные использовать в клинической медицине.



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