Трамп поведал о «подарке судьбы»

08.03.2020, 17:02, Новости дня

Президент США Дональд Трамп высоко оценил усилия американских властей по противодействую распространения коронавируса в стране.

В своем микроблоге в Twitter Трамп написал, что план, разработанный в Белом доме, "очень точно настроен" и "великолепно скоординирован". Оперативное перекрытие части границ, по мнению американского президента, "стало подарком судьбы".

Два дня назад Трамп подписал законопроект, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда долларов на борьбу с COVID-19. Число заразившихся в США перевалило за две сотни, умерли 19 человек: 16 в штате Вашингтон, два во Флориде и один в Калифорнии. В штате Нью-Йорк введен режим чрезвычайной ситуации – там число заболевших приблизилось к девяти десяткам человек.

Накануне стало известно, что на конференции республиканцев, в которой участвовали и Дональд Трамп, и вице-президент Майк Пенс, находился человек, инфицированный коронавирусом. В Белом доме заверили, что с президентом он не контактировал, а сам Трамп заявил, что никакой вирус не остановит его на пути ко второму президентскому сроку.



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