Участницы конкурса «Лидеры России» рассказали о своих увлечениях

08.03.2020, 17:00, Новости дня

В Международный женский день полуфиналистки конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поделились историями о своих увлечениях.

Женщины-лидеры успешны не только в семье и на работе, но и активно занимаются благотворительной деятельностью, выступают капитанами футбольных команд, занимаются парашютным и мотоциклетным спортом, танцуют, пишут стихи и покоряют горные вершины, говорится в сообщении организаторов конкурса, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, полуфиналистка конкурса «Лидеры РФ 2020» по специализации «Здравоохранение» Мария Лелека из Рязани заведует приемным отделением городской клинической больницы скорой помощи. Мария уже более пяти лет в свободное время занимается экстремальными видами спорта. Сначала увлекалась аквабайком и мотоспортом, а сейчас поменяла увлечение на прыжки с парашютом.

«Я занимаюсь экстренной медициной, переживаю очень много эмоций и выбираю экстремальные увлечения для того, чтобы переключиться. Например, когда я прыгаю с парашютом и делаю первый шаг из самолета, ощущаю минуты свободного падения, состояние полета, а все проблемы кажутся совсем крохотными и незначительными», – рассказала Мария.

Финалистка конкурса «Лидеры РФ 2020» по специализации «Здравоохранение» Юлия Лысенко по образованию провизор, национальный менеджер аптечного продвижения компании «ГЕРОФАРМ». Юлия выступала для студентов на Международном форуме по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB Russia, где темой лекции был «TED talks – мотивирующие истории успеха».

Кроме того, хрупкая девушка ведет социальный проект, имеет 3-й разряд по парашютному спорту, горлом ломает стрелы, лежит на гвоздях, и, даже после падения, находит в себе силы подняться на самую высокую вершину РФ и Европы – Эльбрус.

«Я очень люблю вызовы. Например, на «Курсе героя» мы горлом ломали стрелы, лежали на гвоздях и ходили по стеклам. Основой курса была психологическая тренировка, где очень важно пройти сквозь страх, принять его и начать действовать иначе. Для жизни все действия были не опасны, производились под контролем инструкторов. В конце тренинга нам предложили совершить восхождение на Эльбрус. Я чувствовала, мне надо быть там», – поделилась Юлия.

Полуфиналистка конкурса «Лидеры РФ 2020» Елена Лядова работает главным специалистом по качеству – верификатором АО «НПК «ВТ и СС». Елена – мама, экономист и мотоциклист с «поэтической душой». Она воспитывает сына и дочь. В 2017 году Елена начала писать стихи и уже выпустила сборник для продажи в магазинах. А вместе с братом Павлом Кобяком развивает мотодвижение – проект «Сел и Поехал».

«Мой брат много лет путешествует на мотоциклах и пишет книги-очерки про свои путешествия. Полгода назад я пошла учиться в мотошколу. Мотоцикл дает мне свободу мыслей и в конце мая я планирую поехать на 20-летие Брестского мотослета, куда приезжают люди со всех уголков земного шара». – говорит Елена – «Три года назад я достаточно активно стала писать стихи, и осенью прошлого года вышел первый сборник, где около 200 стихотворений. Сборник называется «Для всех и для каждого» и подписан моей девичьей фамилией «Кобяк».

Полуфиналистка конкурса «Лидеры РФ 2020» по специализации «Здравоохранение» Елена Каверина из Тулы 15 лет работает в тульской медицинской компании «ФармБетХим» и выросла с должности менеджера до начальника фармацевтического отдела. Девушка в 25 лет получила три высших образования (высшее медицинское, фармацевтическое и лингвистическое) и сочетает их в работе в двух городах – Москве и Туле. Елена преподает на русском и английском языках на кафедре медико-биологических дисциплин и фармакогнозии в Тульском педагогическом университете и на должности доцента кафедры общественного здоровья, здравоохранения преподает и курирует международную деятельность на кафедре РУДН. Кроме того, полуфиналистка конкурса занимается разработкой лечебного косметического средства на основе калины.

Несмотря на занятость, Елена находит время на любимое увлечение. Еще будучи студенткой РУДН, она увлеклась танцами народов мира и стала солисткой интернационального хореографического ансамбля «Ритмы дружбы», где танцевала 13 лет. Сейчас сама делает постановки для танцевального коллектива РУДН.

Директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ, председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова рисует картины, совершала восхождения на Эльбрус, была в Гималаях, на Тибете и в Непале, а также бегала полумарафоны. Татьяна не сомневается, что «Женщина-Лидер по своей природе многозадачна. Она сочетает в себе семейные ценности, управленческие и предпринимательские навыки, ответственность, образование, эмпатию и, конечно, творчество жизни. Я желаю всем нашим девушкам покорять новые вершины с улыбкой на лице, постоянно развиваться, делиться друг с другом опытом, маленькими шагами менять нашу страну и жизнь других людей к лучшему, а жизнь, несомненно, ответит вам взаимностью».