Камала Харрис поддержит Джо Байдена в борьбе за выдвижение в президенты

08.03.2020, 16:48, Новости дня

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис, участвовавшая в борьбе за выдвижение в президенты от Демократической партии, но затем объявившая о выходе из президентской гонки, заявила в воскресенье, что намерена поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена в борьбе за номинацию.

Заявление Харрис было опубликовано в «Твиттере».

Как сообщалось ранее, на начальных этапах предвыборной гонки Харрис демонстрировала хорошие результаты в опросах общественного мнения, однако позднее ей не удалось получить достаточной поддержки в ключевых штатах.

«Моей президентской кампании… не хватает финансовых ресурсов, необходимых для того, чтобы продолжать», – заявила тгогда Харрис.

Напомним, что в последние дни о выходе из президентской гонки среди демократов и о поддержке кандидатуры Байдена заявили бывший мэр Саут-Бенда, штат Индиана, Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.