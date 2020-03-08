Турция пригрозила перейти к односторонним действиям в Идлибе

08.03.2020, 16:41, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара может перейти к односторонним действиям в сирийской провинции Идлиб, если договоренности с Россией не будут соблюдаться.

«Мы оставляем за собой право по-своему очистить это место, если данные нам слова касательно района проведения операции «Весенний щит» [в Идлибе] не будут сдержаны. Мы заключили соглашение [с Россией], чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития. В противном случае мы продолжим идти по тому пути, который сами для себя определили», – передает ТАСС слова Эрдогана в Стамбуле в ходе выступления, трансляцию которого вел телеканал Эн-ти-ви.

Кроме того, он сообщил, что за прошедший месяц в этой сирийской провинции погибли не менее 59 турецких военных.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в ответ на нарушение режима прекращения огня террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) артиллерия сирийской армии открыла огонь по боевикам незаконных вооруженных формирований на юге провинции Идлиб.



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