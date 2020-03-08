В Австралии три жительницы подрались в магазине за туалетную бумагу из-за коронавируса

08.03.2020, 16:37, Разное

В расположенном к западу от Сиднея небольшом городе Чуллора (Австралия) вчера, 7 марта, в одном из супермаркетов произошла драка между тремя покупательницами. Женщины не смогли поделить туалетную бумагу, которую в стране массово скупают на фоне распространяющейся эпидемии коронавируса.

Сотрудникам торговой точки пришлось вызывать стражей охраны правопорядка, чтобы те успокоили дерущихся женщин. Ссора возникла между покупательницами, предположительно, родственницами, нагрузившими полную тележку туалетной бумаги, и ещё одной австралийкой, требовавшей поделиться с ней «дефицитным» товаром и получившей отказ. Прибывшие на вызов правоохранители разняли оппонентов, а позже рассказали, что никто из вступивших в конфликт женщин не пострадал.

Некоторые крупные торговые сети Австралии ввели ограничения относительно покупки туалетной бумаги, медицинских масок и ряда продуктов питания. Данную ситуацию спровоцировали слухи в социальных сетях о возможном дефиците на товары гигиены и прочее из-за коронавируса, хотя компании-производители уверяют, что у них достаточно запасов, чтобы пополнять прилавки магазинов.