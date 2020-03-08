Министерство обороны РФ установит в Крыму комплекс слежения за космосом

08.03.2020, 16:37, Разное

Министерство обороны российского государства намерено установить на территории Крыма комплекс по слежению за космосом. Данная информация прозвучала из уст Сергея Сучкова, занимающего в Главном центре разведки космической обстановки Космических войск ВКС должность начальника.

В беседе с журналистами «Эха Москвы» руководитель рассказал о том, что на сегодняшний день системы контроля в РФ располагаются на Памире и в нескольких субъектах федерации. «Новые объекты строятся в Крыму, на Алтае и Дальнем Востоке», – уточнил Сергей Сучков.

Специалист добавил, что в предшествующем году для сопровождения отобрали порядка семи сотен космических объектов, причём на особом контроле находятся опасные сближения аппаратов: в 2019-м сигналы об этом поступали 19 раз.