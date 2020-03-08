В городах РФ прошла акция «Дорогая, ты права!»

08.03.2020, 16:30, Новости дня

В российских городах прошла акция-митинг «Дорогая, ты права!» по случаю Международного женского дня.

«Молодая гвардия» в Краснодаре провела необычную акцию-поздравление с Международным женским днем – «Дорогая, ты права!». Мужчины с транспарантами прошли по центральной улице кубанской столицы, вручали цветы представительницам прекрасного пола и поздравляли их с праздником, информирует KrasnodarMedia.

Среди слоганов на плакатах были: «Ваша улыбка бесценна», «Моя мама просто супер», «Ты самая красивая» и «Дорогая, ты права!».

Схожая акция состоялась в Брянке. Около 60 человек прошлись от Площади партизан до Площади Ленина, их сопровождали полицейские. Во время парада активисты раздали женщинам несколько тысяч цветов, пишут «Новости Брянска».  

В то же время в Тюмени прошла акция-митинг «Нет света без тебя», в рамках которой молодогвардейцы прошлись по городу с плакатами, на которых были написаны теплые слова в адрес женщин.

«В качестве идей для плакатов мы выбрали самые распространённые выражения, которые слышат наши девушки и женщины. В Международный женский день мы решили модернизировать формат традиционного шествия и провели для девушек и женщин тематическое шествие с праздничными интерактивами», – цитирует издание «ТюменьПРО» слова руководителя тюменского регионального отделения «Молодая Гвардия» Владимира Сбитнева.

Ранее президент Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем.

Президент выразил особую признательность женщинам, посвятившим себя своим детям. «Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд», – отметил российский лидер.

«От всей души желаю вам счастья. Поздравляю всех женщин России! Здоровья, любви и радости вам!» – пожелал Путин.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Женщина продавала доверчивым россиянам «защитные купола» за 300 тысяч евро

21.02 / Обострение в Идлибе: Турция открыто поддерживает террористов

23.01 / Представлены «умные» самоувлажняющиеся линзы

21.02 / Киев начал работу над новыми Минскими соглашениями

23.02 / Трехлетний мальчик провел ночь в горном ущелье и выжил

02.02 / Борьба с 2019-nCoV: разработка вакцин не самая большая проблема

29.12 / Шесть человек погибли в Йемене из-за ракетного удара

04.03 / Президент конференции ОПЕК: коронавирус серьезно повлиял на цену нефти

09.02 / Годовщина смерти Анны Самохиной

12.01 / Эстония увидела в договоре о границе с Россией противоречие конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика