Возлюбленная Данилы Козловского поделилась откровенным снимком, сделанным во время беременности

08.03.2020, 16:22, Разное

Сегодня во всем мире празднуют Международный женский день. Отмечают эту дату по-разному: охапками цветов, милыми презентами и, конечно, трогательными постами в соцсетях, адресованными милым дамам. Их можно найти в аккаунтах не только мужчин, но и женщин. Например, Меган Маркл поздравила прекрасную половину человечества, опубликовав ролик с ее встречи со школьниками Даденхема — им герцогиня рассказала о значении праздника. А Ольга Зуева, недавно подарившая своему возлюбленному актеру Даниле Козловскому дочь, поделилась личным.

В своем профиле в Instagram актриса опубликовала фото, сделанное во время беременности. На черно-белом снимке она позирует обнаженной на берегу моря, одной рукой прикрывая грудь, другой — поддерживая живот.

Быть женщиной — это дар. Это умение ставить нужды другого выше своих, не страдая при этом, а получая удовлетворение. Это способность любить так, как никто другой. Это быть верной, уязвимой, терпеливой — на что порой требуется намного больше внутренних ресурсов и сил, чем на то, чтобы завоевать, выиграть или прогнуть под себя… Наконец, это способность вынашивать или созидать новую жизнь, что есть больше, чем любое произведение искусства. С праздником Вас, Женщины! Скорее всего, среди нас много настоящих бойцов, которые никогда не услышат похвалы и не получат медали славы, но это не так важно, потому что настоящее счастье проходит в тишине, а то громкое, на весь мир — это просто эмоции, —

написала под снимком Зуева.

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Публикация от Film Director/ Muse (@_olyazueva)7 Мар 2020 в 10:47 PST

Напомним, Ольга Зуева и Данила Козловский объявили о пополнении в семействе 2 марта.

Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день вместе. Спасибо, что выбрала меня, —

написала Ольга на своей странице в Instagram, опубликовав первый снимок с малышкой.

Позже совместным фото с дочерью поделился у себя в соцсетях и Данила Козловский. По неподтвержденным данным, актер присутствовал при родах своей 32-летней возлюбленной. По словам источника, близкого к паре, «Ольга решила рожать в Америке из-за того, что много лет жила там, получила местное образование и снялась в нескольких фильмах». Точную дату рождения и имя малышки родители пока держат в секрете.

Данила Козловский и Ольга Зуева

Об отношениях Данилы и Ольги впервые стало известно в начале 2015 года, когда пара вышла в свет на премьере фильма с участием Данилы «Духless 2». За пять лет отношений они несколько раз работали на одной съемочной площадке: сначала актриса появилась в режиссерском дебюте Козловского «Тренер», затем он оказал своей девушке ответную услугу — снялся уже в ее первом фильме «На районе». Фильм «Официально красивые» стал их третьим совместным проектом на экране. Последний раз они публиковали совместные фото в мае прошлого года, когда отмечали в Санкт-Петербурге 34-летие Данилы.