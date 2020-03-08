Мнение: Обстрел аэропорта Митига. 07.03.2020

08.03.2020, 16:14, Разное

Обстрелы турецкой базы в аэропорту Митига в Триполи стали уже традиционными.
Вечером войска Хафтара снова ударили по туркам, в аэропорту были слышны сильные взрывы, после чего наблюдались сильные пожары. Предположительно, уничтожили склад с беоприпасами.
Про-Хафтаровские источники заявляют о больших потерях турок и наемников ПНС Ливии.
Кроме того, ЛНА заявляет, что к югу от Триполи был сбит еще один турецкий беспилотник (в этих районах пасутся "Панцири", которые в Ливию завезли эмиратчики).

Видео:

1. https://twitter.com/BirUlak/status/1236423178198622209
2. https://twitter.com/Atlantide4world/status/1236417104993288195

Источник: Colonel Cassad



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