Шекуров подал заявку на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»

08.03.2020, 16:11, Новости дня

Директор ассоциации «Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-Серч» Руслан Шекуров заявил, что подал заявку на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика».

«Ну что ж, в «Лидеры России» не получилось вовремя выполнить задания. В следующем году снова попробую. А пока что попробую в пилотном направлении «Лидеры России. Политика», – написал Шекуров на своей странице в Facebook.

«Посмотрим насколько это поможет с GR, потому что в стране донорство крови чисто государственная история, в отличии от зарубежных примеров», – добавил он, предположив, что впереди его ждут новые знакомства, обучение и возможности.

«Главное в попытке сделать социальный устойчивый проект не уйти в политику, которую не очень люблю», – заключил Шекуров.

Ранее председатель комиссии ОП по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что подал заявку на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика».

В феврале ВЗГЛЯД подробно писала о том, конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней – от муниципального до федерального.



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