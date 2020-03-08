Леонид Агутин и Диего Торрес передали женщинам поздравление с 8 Марта

08.03.2020, 16:07, Разное

Популярный исполнитель Леонид Агутин опубликовал поздравление на 8 Марта, а также поделился видео, на котором его аргентинский друг Диего Торрес также поздравил его подписчиц с Международным женским днём. Соответствующая запись появилась на странице музыканта в соцсети Instagram.

Вначале он опубликовал ролик со своим участием, пожелав представительницам прекрасного пола любви, здоровья и счастья. Помимо этого, он желает своим поклонницам, чтобы каждый день напоминал им 8 Марта. На следующем видео к женщинам обратился уже Торрес, который даже продемонстрировал некоторые знания русского языка. Затем аргентинский певец продолжил свою речь на испанском языке.

Сам же Агутин призвал интернет-пользователей не судить Диего Торреса очень строго, так как это был его первый опыт общения на русском языке. В комментариях к публикации юзеры поблагодарили музыкантов за поздравление, назвав его искренним и теплым.