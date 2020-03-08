Леонид Агутин и Диего Торрес передали женщинам поздравление с 8 Марта

08.03.2020, 16:07, Разное

Популярный исполнитель Леонид Агутин опубликовал поздравление на 8 Марта, а также поделился видео, на котором его аргентинский друг Диего Торрес также поздравил его подписчиц с Международным женским днём. Соответствующая запись появилась на странице музыканта в соцсети Instagram.
Вначале он опубликовал ролик со своим участием, пожелав представительницам прекрасного пола любви, здоровья и счастья. Помимо этого, он желает своим поклонницам, чтобы каждый день напоминал им 8 Марта. На следующем видео к женщинам обратился уже Торрес, который даже продемонстрировал некоторые знания русского языка. Затем аргентинский певец продолжил свою речь на испанском языке.

Сам же Агутин призвал интернет-пользователей не судить Диего Торреса очень строго, так как это был его первый опыт общения на русском языке. В комментариях к публикации юзеры поблагодарили музыкантов за поздравление, назвав его искренним и теплым.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Мнение: Кто освободил Освенцим?

18.02 / Под Москвой скончался знаменитый академик

17.02 / Звезды балета Анна Тихомирова и Артем Овчаренко объявили о скором рождении второго ребенка на вечере Garrard

09.02 / Мнение: Партия «кристальной честности и порядочности»….

11.01 / Алена Винницкая после ухода из «ВИА Гры» попала в психиатрическую больницу

16.01 / Huawei перечислила смартфоны Honor, оставшиеся без поддержки Android 10

30.01 / Скандалы: Биткоины за поместье

28.12 / Когда полыхнет, этот пожар будет уже не потушить

23.01 / Мнение: За 28 лет незалежности население Украины сократилось на 15 млн. человек

15.02 / Samsung Galaxy Z Flip оказался лучшим Motorola RAZR в эксперименте на прочность при падении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика