Логинов снялся с гонки с общего старта в Нове-Место

08.03.2020, 16:00, Новости дня

Российский биатлонист Александр Логинов пропустит гонку с общего старта на этапе Кубка мира в Нове-Место, сообщили СМИ.

Как сообщает «Матч ТВ», причиной такого решения стали проблемы со здоровьем.

Масс-старт на чешском этапе КМ начнется в 15.35 по московскому времени. Россию в гонке представят Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Ранее генсек Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон заявил, что не понимает, по какой причине организация должна извиняться перед российским биатлонистом Александром Логиновым.



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