Климкин увидел угрозу в праздновании 9 Мая в Москве

08.03.2020, 16:00, Новости дня

Украине нужно, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию в День Победы, предварительно заехали в Киев, сообщил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Дипломат считает такой сценарий реальным, так как вся Европа отмечает этот праздник 8 мая. Он усомнился в том, что все приглашенные Москвой западные лидеры смогут приехать в Россию 9 мая.

«Если они все-таки поедут, а это большое «если», то было бы хорошо, чтобы они посетили Киев. А то как – в Москву едут, а в Киев не едут?», – передает РИА «Новости» слова Климкина в интервью порталу «Обозреватель».

По его мнению, Владимир Путин будет обсуждать с западными лидерами Украину, а Киеву это невыгодно.

«Они могут разыграть комбинацию и попробовать за счет Трампа или Макрона совместно надеть нам на голову какой-то вариант, который нам по определению не подходит. Угрозы я вижу в этом абсолютно реальные», – добавил экс-глава МИД Украины.

При этом Климкин заявил, что считает возможным организовать визит президентов США, Франции и британского премьера в Киев 8 мая.

«Украинская дипломатия должна все сделать, чтобы их затащить. <…> Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая», – сообщил экс-министр.

Он выразил уверенность, что лидеры западных стран поедут в Москву или Киев «не только венки возлагать».

Ранее западные СМИ сообщали, что В руководстве Великобритании и США не знают, как реагировать на приглашение приехать в Россию на празднование 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.