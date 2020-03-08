У второго итальянского губернатора нашли коронавирус

08.03.2020, 15:57, Новости дня

Губернатор северного итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио (партия «Вперед, Италия!») 8 марта сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook, что у него обнаружили коронавирус SARS-CoV-2.

По его словам, 4 марта он принимал участие в совещании о мерах по преодолению экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, которое прошло в здании правительства в Риме. Среди присутствующих был и губернатор региона Лацио Никола Дзингаретти, который 7 марта объявил, что заражен.

«Мы сидели далеко друг от друга и не пожали друг другу руки при встрече, как и требует протокол по борьбе с инфекцией», – сказал Чирио.

Врачи настояли, чтобы он сдал мазок на коронавирус. Тест оказался позитивным.

«У меня хорошее самочувствие. Я предпринял все меры для безопасности близких мне людей, начиная с членов совета, персонала, людей, с которыми я общался в последние дни, и, конечно, моей семьи», – заявил политик.

Он добавил, что продолжит работать в удаленном режиме.

Corona Virus Piemonte — Non molliamo Posted by Alberto Cirio on Pühapäev, 8. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 7 марта, в мире зафиксировано 101,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (80,8 тыс. – в Китае; 21,1 тыс. – в других странах, в том числе 5 тыс. – в Италии), умерло 3,5 тыс. человек.