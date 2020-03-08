Катастрофа MH17. Родственники погибших устроили акцию под российским посольством в Гааге

08.03.2020, 15:57, Новости дня

Родственники погибших в результате крушения малазийского Boeing рейса МН17 на Донбассе устроили традиционную молчаливую акцию у российского посольства в Гааге, сообщило 8 марта hromadske.

Участники акции расставили у посольства 298 белых стульев, которые символизируют жизнь всех, кто был на борту самолета. Рядом поставили баннер «человечность превыше политики» и таблички с надписью «мы только хотим правды».

Фото: hromadske.ua

На акции присутствовали представители прессы из разных стран и несколько десятков родственников погибших. Последние отметили, что ожидают начала судебного процесса по делу и справедливого наказания всем виновным.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук» с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ «экс-министру обороны ДНР» Игорю Гиркину, экс-главе «разведки ДНР» Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона «ГРУ ДНР» Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол в Нидерландах начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.