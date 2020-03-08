В Ленинградской области 14-летний сын судьи застрелил лучшего друга

08.03.2020, 15:57, Новости дня

Подросток попытался скрыться.

В городе Колпино под Санкт-Петербургом произошло убийство – 14-летний судьи Третьего кассационного суда Петербурга Виталия Саяпина застрелил своего друга.

Мальчики дружили три года, с 5 класса, учились в месте в гимназии №402. Они собрались в квартире судьи Саяпина в доме по улице Ижорского батальона праздновать день рождения. В процессе веселья, сын судьи решил похвастаться ружьями отца. Он взял ИЖ-18 16-го калибра и навел на друга. Прогремел выстрел, ребенок был убит на месте. Пуля попала в голову.

Испугавшись, виновник случившегося вытащил тело убитого в подъезд, а сам скрылся. После обнаружения трупа бойцы СОБР взяли квартиру штурмом, но там никого не было.

Сына судьи Саяпина задержали в городе Пушкино. Как сообщает Life, судья рассказал полицейским, он оставил в стволе один из патронов после охоты.

Напомним, что в середине февраля многодетный отец застрелил свою жену в подмосковном поселке Селятино.

Самый громкий расстрел последних лет произошел в октябре 2019 года в Забайкальском крае, где солдат-срочник убил семерых сослуживцев.



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