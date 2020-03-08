Динамика коронавируса на 8 марта: опубликовано наглядное видео распространения COVID-19 по миру

08.03.2020, 15:57, Новости дня

Восемь россиян, эвакуированные с лайнера Diamond Princess с коронавирусом, выписались из больницы в Казани.

По ситуации на 8 марта в мире зарегистрировано 106203 случая заражения. За день это число увеличилось на 3970, новых случаев заболевания больше, чем вчера.

За сутки от последствий COVID-19 умерло 104 заболевших, а общее число умерших от болезни в мире достигло 3600. Примерно столько же (110 человек) умерло за предыдущие сутки.

Всего от коронавируса излечилось 59986 человек. За сутки число поправившихся составило 2535 человек, почти на 600 человек большем, чем сутками ранее.

Наиболее быстрыми темпами число зараженных растет в Италии +1247 новых случаев заражения (всего 5833 заболевших, 233 умерших), Иране +1076 (всего 5823 заболевших, 145 умерших), Южной Корее +367 (7134 заболевших и 50 умерших). В Китае впервые за время эпидемии не выявлено новых случаев заражения коронавирусом за пределами провинции Хубэй.

В Сети появилось видео распространения коронавируса по планете. Наглядный таймлапс сколько людей в каких странах заболевали в период с 22 января по 6 марта.

В России на утро 8 марта новых случае заражения не регистрировалось. В стационарах на лечении находятся пять человек. Один заболевший в Москве выписан. На нарушившего карантин москвича 7 марта был наложен штраф.

Минздрав России в воскресенье сообщил, что восемь россиян, эвакуированные с лайнера Diamond Princess с коронавирусом, также выписаны из больницы в Казани после выздоровления.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что самостоятельный обязательный карантин в настоящее время необходим только для прибывших в Москву из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании.

Напомним, что накануне в китайском городе Цюаньчжоу обрушился отель, где были размещены люди с подозрением на коронавирус. По последним данным, жертвами ЧП стали семь человек.

Тем временем даже в такое тревожное время сотрудники медицинской службы в московском аэропорту Шереметьево находят силы и время для шуток. А знаменитый изобретатель и бизнесмен Илон Маск вообще считает тревогу из-за COVID-19 тупостью.