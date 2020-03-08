У жителей деревни в Италии из кранов забило розовое шампанское

08.03.2020, 15:56, Новости дня

В селении Сеттекани на севере Италии по трубам неожиданно подали Lambrusco Grasparossa.

Неожиданный праздник пришел к жителям деревни Сеттекани на севере Италии. У селян вместо воды из крана внезапно пошло розовое шампанское Lambrusco Grasparossa. Делов в том, что в деревне расположена винодельня, в хранилище которой произошла поломка.

Из-за неисправности игристое вино попало в водопроводную систему. В силу более высокого давления напиток пошел по трубам питьевой воды.

Владельцы погреба производства извинились за инцидент. В социальных сетях жители разместили фото и видео, как они разливают розовую алкогольную жидкость по бутылкам.

Напомним, что в январе 2020 года ученые установили, что умеренно пьющие люди живут дольше непьющих.

В феврале «Блокнот» писал о коте, который устроил дебош в винном отделе магазина.



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