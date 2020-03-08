Число заболевших коронавирусом в России возросло до 17 человек

08.03.2020, 15:56, Новости дня

Новые зараженные COVID-19 обнаружены в Московской, Белгородской и Калининградской областях.

Еще утром 8 марта ситуация с коронавирусом в России была спокойной – пять госпитализированных и ноль новых случаев.

Однако около 15.00 мск стало известно о трех новых случаях инфицирования. По данным оперативного штаба по борьбе с вирусом, новые зараженные найдены в Московской, Калининградской и Белгородской областях.

Всего в России за время вспышки COVID-19 насчитывается 17 случаев инфицирования. Не считая новых трех это двое граждан Китая, которые заболел в январе и были выписаны 12 февраля, 11 россиян, вернувшихся из Италии (москвича Давида Берова выписали 7 марта), и один случай заболевания итальянского студента, который учится в Петербурге. Трое заболевших не входят в официальную статистику по России – это россияне, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess у берегов Японии и госпитализированы в больницу в Казани.

Ранее «Блокнот» приводил официальную статистику зараженных в мире на 8 марта. Также было опубликовано видео, на котором представлена схема распространения вируса по планете с января по март.

Напомним, что в Китае обрушилось здание отеля, где были размещены пациенты с подозрением на коронавирус. Погибли семь человек.