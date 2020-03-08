Власти Москвы грозят сроком до 5 лет колонии тем, кто нарушит режим карантина по коронавирусу

08.03.2020, 15:37, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровДепартамент здравоохранения Москвы опубликовал на своем сайте ответы на вопросы о коронавирусе. В документе сказано, что за нарушение режима 14-дневного карантина, который человека обязывают соблюдать после возвращения из семи стран со вспышкой коронавируса (Китая, Италии, Южной Кореи, Ирана, Франции, Германии и Испании), может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Ответственность, по словам чиновников, предусмотрена по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Также в Департаменте здравоохранения подтвердили, что соблюдение режима самоизоляции «контролируется с помощью системы видеонаблюдения»: камер, установленных в домофонах и на улицах города. 

 

Режим повышенной готовности из-за коронавируса мэрия Москвы ввела 5 марта. С этого момента к вернувшимся из семи перечисленных выше стран на дом выезжают представители Центра экстренной медицинской помощи. Они берут анализы и требуют подписать обязательство находиться в режиме изоляции в течение 14 дней. Документ о карантине подписан Главным государственным санитарным врачом по городу Москве. 

Представители центра также фотографируют тех, кто попал в карантин, и сообщают, что фото отправят в специальную базу данных полиции Москвы, – для отслеживания перемещений человека. 

 

За первый выход из подъезда и пребывание на улице участковые грозят нарушителям карантина штрафами в размере 500 рублей: это подтверждают те, кто уже попал под ограничения. 

«В случае, если пациент изолирован дома и живет один, ему стоит выходить на улицу только при крайней необходимости в малолюдное время и обязательно в медицинской маске. Желательно пользоваться службами доставки, помощью друзей и знакомых», – сказано на сайте правительства Москвы. 

 

Также чиновники подчеркивают, что если пациент изолирован в стационаре, родственники не могут его посещать. 

«Однако все, кто находятся на лечении в стационаре, всегда могут воспользоваться мобильным телефоном для связи с родными. Родственники также могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи – но с учетом ограничений, которые действуют в конкретной больнице. Общее число заболевших коронавирусом в России 8 марта достигло 17 человек – за сутки обнаружили шесть новых случаев. Это двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января, 14 граждан РФ, вернувшихся из Италии и гражданин Италии, который учится в медуниверситете в Петербурге. 



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