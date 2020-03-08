В Баку на марше феминисток полиция задержала несколько человек

08.03.2020, 15:37, Новости дня

8 марта в центре Баку идет марш Феминистского движения Азербайджана (ФДА) под лозунгом: «Улицы для нас свободны».

Около 15.00 участницы акции начали шествие, скандируя лозунги «Не терпи жестокость, не молчи перед жестокостью», «Женщины объединитесь, нет молчанию, да – восстанию!»

Как сообщают агентство Turan и азербайджанская служба Радио Свобода, на улице Низами полиция сначала преградила им путь. Но позже пропустила протестующих, не став задерживать женщин. Однако были задержаны несколько молодых мужчин, которые поддержали девушек.

Марш в Баку не был согласован властями. Однако его организаторы перед началом шествия опубликовали обращение, в котором сказано, что они выступают против убийств девушек и женщин в Азербайджане, селективных абортов, гендерной дискриминации и насилия в отношения женщин, ранних и насильственных браков, а также запрета девушкам ходить в школу, который практикуется в некоторых семьях и общинах.

«Главная причина – в том, что азербайджанское государство предпочитает полагаться на патриархальные ценности и не способно обеспечить безопасность своих граждан», – сказано в обращении.