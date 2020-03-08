В Гизе египтянин упал с пирамиды Хефрена и разбился насмерть

08.03.2020, 15:37, Разное

В египетском Министерстве туризма рассказали о смерти местного жителя, упавшего с пирамиды Хефрена. Молодой человек находился на высоте более чем 100 метров.
Инцидент произошёл сегодня утром. В египетском ведомстве отметили, что данным делом занимается сейчас местная прокуратура, сотрудники которой проводят следственные мероприятия.

Стоит напомнить, двумя днями ранее в государстве для туристов было открыто самое древние из сохранившихся на планете крупных каменных сооружений. Речь идёт о ступенчатой пирамиде Джосера. Данную достопримечательность, расположенную в населённом пункте Саккара под Каиром, реставрировали на протяжении 14-ти лет. Примерный возраст объекта — 4 700 лет, его высота — более 60-ти метров. Прежде около пирамиды Джосера археологами были обнаружены загадочные захоронения.



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