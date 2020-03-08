Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России

08.03.2020, 15:30, Новости дня

В РФ вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

По указанию Банка России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре КАСКО на обратную сторону полиса ОСАГО, передает РИА «Новости».

При этом автовладельцам не нужно заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа.

Полис нового формата должен включать в себя риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а также может предусматривать франшизу, не превышающую 20% от страховой суммы.

Кроме того, должны совпадать сроки действия договоров обязательного и добровольного страхования. Если срок действия ОСАГО истекает, перестает действовать и КАСКО.

В то же время от добровольной страховки можно отказаться, не расторгая договор обязательной «автогражданки». «Двойной» полис будет доступен как в бумажном, так и электронном виде.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как в РФ хотят ужесточить штрафы для автомобилистов.



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