Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва – Казань

08.03.2020, 15:30, Новости дня

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

«Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую емкость и пока не подтвержден пассажиропоток», – передает РИА «Новости» слова Хуснуллина в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Вместе с тем, он рассказал о создании автомобильной дороги Москва – Казань.

«Дорога будет обязательно. Сейчас идет разработка градостроительной документации, проектной документации», – добавил Хуснуллин.

Проект обсуждался с 2013 года. Стоимость ВСМ, как ожидалось, должна составить около 1,7 трлн рублей. Пилотным участком магистрали должен стать Москва – Гороховец (Владимирская область), который оценивается в 621,5 млрд рублей. Планировать начать строительство в четвертом квартале 2018 года, закончить в 2024 году.

Однако позже предложили запустить сначала скоростную платную трассу Москва – Казань, которая будет стоить около 550 млрд рублей.



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