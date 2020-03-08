Папа римский впервые в истории провел воскресную проповедь по видеотрансляции

08.03.2020, 15:30, Новости дня

Папа римский Франциск впервые прочел воскресную молитву Angelus («Ангел Господень») не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а при помощи видеомоста из библиотеки. Проповедь показывали на больших экранах на площади Святого Петра при сокращенном числе верующих, а также по телевидению и на ряде сайтов.

«Мы так молимся из соображений предосторожности, как предписывают итальянские власти», – передает ТАСС слова понтифика перед началом проповеди.

О том, что воскресная проповедь пройдет в формате видеопослания, объявила накануне служба печати Святого престола. На такой шаг пришлось пойти в соответствии с требованиями итальянских властей, связанными с профилактикой распространения нового коронавируса.

Папа Франциск также особо приветствовал верующих, которые «проявляют солидарность с народом Сирии, прежде всего, с жителями города Идлиб и северо-запада страны, вынужденными бежать от войны».

«Вновь выражаю мою великую тревогу и боль в связи с бесчеловечной ситуацией, касающейся этих беззащитных людей, среди которых много детей, рискующих жизнью. Нельзя отводить взгляд перед лицом этого гуманитарного кризиса, но нужно дать ему приоритет перед всеми прочими интересами», – передает РИА «Новости» слова понтифика, который призвал молиться за сирийцев.

Во время проповеди папа Римский обратился также к теме эпидемии коронавируса в мире.

«Молитвой я близок к людям, которые страдают из-за нынешней эпидемии коронавируса и ко всем, кто проходит лечение. Я присоединяюсь к моим братьям-епископам, призывая верующих пережить этот сложный момент с силой веры, ясностью надежды и усердием милосердия. Пусть время Великого поста поможет всем нам придать евангельский смысл и этому моменту испытания и боли», – сказал он.

Также было объявлено, что всеобщая папская аудиенция в среду 11 марта «пройдет в таком же порядке». Кроме того, из-за распространения коронавируса до 15 марта прекращено участие верующих в мессах, которые папа Франциск служит по утрам в Доме Святой Марфы в Ватикане.

Через несколько минут по завершении онлайн-трансляции папа Франциск под звон колоколов Собора Святого Петра все-таки на несколько мгновений появился в окне Апостольского дворца и поприветствовал немногочисленных верующих, собравшихся в воскресенье на площади в Ватикане.

Напомним, ранее тест Папы Римского на коронавирус дал отрицательный результат.