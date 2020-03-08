Молодежь Калмыкии поздравила кондукторов с 8 Марта

08.03.2020, 15:30, Новости дня

В рамках всероссийской акции «Вам, любимые» молодежные организации Калмыкии поздравили работниц общественного транспорта и кондукторов с Международным женским днем.

«Сегодня в центре города возле золотой обители Будды Шакьямуни – единственного в европейской части РФ буддистского храма – мы поздравляли с праздником женщин-кондукторов, работниц общественного транспорта и просто пассажирок. У нас весна, солнце, цветы и счастливые женщины», – рассказала газете ВЗГЛЯД ведущий специалист министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия Саглара Анханова.

Она также отметила, что акция «Вам, любимые» была по-настоящему народной.

«Сегодня объединились все волонтеры: и представители Молодой гвардии Единой России, и молодежка ОНФ, и движение школьников, волонтеры-медики. В целом акция проходила под эгидой министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия. И главное, что все были довольными», – добавила Анханова.

Напомним, всероссийская акция «Вам, любимые» на протяжении нескольких лет проходит в разных уголках страны. 8 Марта мужчины разных возрастов и профессий дарят цветы случайным девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха, в аэропортах и вокзалах.

Ранее президент Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем.

Президент выразил особую признательность женщинам, посвятившим себя своим детям. «Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд», – отметил российский лидер.

«От всей души желаю вам счастья. Поздравляю всех женщин России! Здоровья, любви и радости вам!», – пожелал президент.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Обыски в «Украинском киберальянсе» по делу об оскорблении Тунберг. У лидера движения полиция изъяла всю технику

27.01 / Видео: Коронавирус из Китая: что нужно знать

03.02 / УВЗ назвал сроки поставки «Арматы» в войска

18.02 / Джанелли Имбула может усилить «Локомотив»

27.02 / Поезд Москва-Ницца временно не будет ходить из-за коронавируса

24.01 / В Deutsche Bahn официально заявили, что обсуждают возможность сотрудничества с «Укрзалізницею» в оперативном управлении

01.02 / Toyota собирается выпустить «заряженный» спорткар Supra

08.03 / Камала Харрис поддержит Джо Байдена в борьбе за выдвижение в президенты

10.02 / Бил лапами, кричал, а потом укусил: кот спас пенсионерку от гибели

13.01 / Охлобыстин предсказал присоединение европейских стран к России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика