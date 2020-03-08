В Днепре на территории аэропорта изъяли пять авиационных бомб времен Второй мировой

08.03.2020, 15:30, Новости дня

На территории Международного аэропорта Днепропетровск изъяли пять авиационных бомб SC-10 времен Второй мировой войны. Об этом 8 марта проинформировал пресс-центр управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В ведомстве отметили, что работы по изъятию старых боеприпасов начались 7 марта и закончились 8 марта в 10.43. Их обнаружили во время проведения земельных работ на территории ведомственной заправочной станции аэропорта.

«Обследовано 4 квадратных метра территории. Всего выявлено 5 единиц устаревших авиационных бомб SC-10. Осуществляется загрузка боеприпасов в автомобиль для вывоза и уничтожения», – отметили в ведомстве.

Фото: dp.dsns.gov.ua

В целях безопасности сегодня с 9.00 аэропорт был закрыт для приема и вылета самолетов. В 12.10 его работу возобновили.