В Днепре на территории аэропорта изъяли пять авиационных бомб времен Второй мировой
08.03.2020, 15:30, Новости дня
На территории Международного аэропорта Днепропетровск изъяли пять авиационных бомб SC-10 времен Второй мировой войны. Об этом 8 марта проинформировал пресс-центр управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
В ведомстве отметили, что работы по изъятию старых боеприпасов начались 7 марта и закончились 8 марта в 10.43. Их обнаружили во время проведения земельных работ на территории ведомственной заправочной станции аэропорта.
«Обследовано 4 квадратных метра территории. Всего выявлено 5 единиц устаревших авиационных бомб SC-10. Осуществляется загрузка боеприпасов в автомобиль для вывоза и уничтожения», – отметили в ведомстве.
Фото: dp.dsns.gov.ua
В целях безопасности сегодня с 9.00 аэропорт был закрыт для приема и вылета самолетов. В 12.10 его работу возобновили.
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