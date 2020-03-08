Нетаньяху о коронавирусе: Это глобальная пандемия. Такого не было 100 лет

08.03.2020, 15:30, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 7 марта назвал ситуацию с распространением в мире коронавируса SARS-CoV-2 пандемией. Его выступление размещено на странице премьер-министра в Facebook.

«Это глобальная пандемия, независимо от того, называют ли ее так органы по контролю за заболеваниями. В любом случае это вопрос дней или часов. Сомневаюсь, что подобная пандемия была за последние 100 лет. Уровень заражения выше, чем мы рассчитывали, и на данный момент нет вакцины. Предположение, что вирус исчезнет или испарится в жаркую погоду, не доказано. Пока что мы не можем опираться на эту версию», – сказал Нетаньяху.

По словам политика, вспышка коронавируса уже отразилась на мировой экономике.

Нетаньяху собирается организовать в ближайшие дни телефонную конференцию с участием мировых лидеров, на которой предложит пять шагов по борьбе с пандемией.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:"We are acting on both the national and international levels. In the past 48 hours,… Posted by The Prime Minister of Israel on Laupäev, 7. märts 2020

В Израиле зафиксировано 25 случаев болезни COVID-19, вызываемой новым коронавирусом. 38-летний мужчина, водитель туристического автобуса, – в крайне тяжелом состоянии, пишет Times of Israel. Около 80 000 израильтян находятся на карантине, крупные мероприятия, такие как концерты и спортивные соревнования, отменены.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 7 марта в мире было зарегистрировано 101 927 случаев заражения новым коронавирусом.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.