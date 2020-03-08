В Xiaomi представили камеру наблюдения для умного дома MIJIA Smart Camera

08.03.2020, 15:07, Разное

В китайской корпорации Xiaomi представили камеру видеонаблюдения MIJIA Smart Camera, предназначенную для умного дома. Ориентировочная цена устройства составляет всего 15 долларов или 1 тыс. рублей.
Название Xiaomi MIJIA Smart Camera Standard Edition предполагает возможное расширение линейки и добавление более совершенных моделей. Несмотря на это, комплектация представленной камеры более чем впечатляющая. Она имеет защиту по стандарту IP65, что делает возможным установку её на открытом пространстве. Камера способна записывать видео в разрешении 1920 на 1080 точек с углом обзора 170 градусов. Причём в ней имеется функция ночного видения и включения при появлении людей в кадре. Создатели уверяют, что они исключили ложные срабатывания, если в поле зрения датчиков появится животное или насекомое.

Наличие приставки Smart в названии указывает и на возможность подключить камеру к системе умного дома. Она поддерживает удалённую связь со смартфоном и позволяет не только получать видеоданные, но и передаёт записываемый посредством микрофона звук, реализовывая технологию двусторонней голосовой связи.



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