Путин заявил о необходимости ограничить число президентских сроков

08.03.2020, 15:00, Новости дня

Наличие ограничения числа сроков, на которые может избираться президент, является предпочтительным для России, чтобы гарантировать сменяемость власти, сообщил глава государства Владимир Путин.

Путин сообщил об этом в интервью для документального проекта «Пролетев над бездной». Фрагмент интервью был показан в воскресенье в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1», передает РИА «Новости».

По его словам, в ходе обсуждения поправок в Конституцию звучало «очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент».

«Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», – отметил он.

Путин указал, что ничего необычного в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет.

«Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же (Соединенных) Штатах с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено», – добавил российский лидер.

Президент также заявил, что не пойдет на создание неприемлемой для РФ системы государственной власти ради продления своих полномочий.

«Сейчас много слухов ходит о том, чтобы какие-то альтернативные и параллельные органы власти создать, ну, например, придать Госсовету дополнительные функции. Считаю абсолютно неприемлемым. Я понимаю, что, если честно сказать, я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно. Если подытожить все, что я сказал, вывод такой: я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна», – сообщил Путин.

Ранее Путин отверг возможность возглавить Госсовет, заявив, что это создаст ситуацию двоевластия в стране, которая для страны является губительной.



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