Эксперты выяснили, что происходит с нейронами при акте вспоминания

08.03.2020, 14:42, Новости дня

Группа специалистов из США провела исследование и выяснила, что при вспоминании материала нейроны в коре мозга человека возбуждаются в той же последовательности, что и при запоминании информации.

Известно, что вспоминание определенной информации связано с повторением последовательного возбуждения участков мозга, которые были активны во время исходного эпизода. Ранее ученые уже определили, что у крыс, когда они отдыхают или спят, проигрываются те же последовательности разряда нейронов медиальной височной доли мозга, что и во время исследования лабиринта впервые. Эксперты из Национального института неврологических расстройств и инсульта США провели исследование на пациентах с эпилепсией.

В итоге ученые нашли доказательства того, что височные доли коры больших полушарий участвуют в запоминании памяти.