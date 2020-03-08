Представлен имплантат, способный вывести человека из комы

08.03.2020, 14:42, Новости дня

О разработке мозгового имплантата заявили эксперты из Университета Висконсена, который планируют использовать для выведения человека из комы при помощи стимуляции области мозга, связанной с сознанием, электронной стимуляцией.

Известно, что авторы разработанного имплантата уже протестировали его на подопытных обезьянах. Вживленное в мозг животных устройство посылало электрические импульсы в зону центрального бокового таламуса. В итоге стимуляции данной области мозга привела к тому, что животные научились самостоятельно открывать глаза и даже двигать конечностями. Все медицинские показатели и самочувствие обезьян приходили в нормальное состояние.

Результатом проведенного испытания стал вывод экспертов, согласно которому, чем дольше электрические импульсы действуют на таламус, тем больше есть шансов на выведение пациента из комы.