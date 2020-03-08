Bentley рассматривает новый кабриолет на базе Bentayga

08.03.2020, 14:42, Новости дня

Известное ателье Bentley Mulliner выразило желание модернизировать популярный кроссовер Вentley Bentayga в усовершенствованный кабриолет.

Вместе с тем осуществить планы удастся исключительно в том случае, если удастся сохранить индивидуальный дизайн британской модели, а также новинка кабриолета окажется достаточно востребованной на рынке. Вместе с тем буквально несколько дней назад уже продемонстрировали улучшенный кабриолет Bacalar, который построен на базе Bentley Continental GT Convertible.

Автомобиль отличается привлекательным ценником в размере 1,5 млн фунтов, что отражается в роскошном исполнении, а также в применении продвинутых технических опций. Для выпуска кабриолета на базе кроссовера потребуется минимум 12 предварительных заявок на автомобиль.