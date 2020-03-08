Голикова раскритиковала панику вокруг коронавируса

08.03.2020, 14:41, Новости дня

Паника вокруг распространения новой коронавирусной инфекции является раздутой, поскольку принимаемые меры были бы аналогичными, если бы существовала угроза эпидемии гриппа, а не заболевания COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Это, я считаю, абсолютно раздутая история. Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жесткие меры. Тем не менее, мы не допустили распространения, все работаем достаточно слаженно. Даже если бы не было никакого коронавируса, а была бы эпидемия гриппа, например, более серьезная, чем та, которую мы имеем в этом году», – передает ТАСС заявление Голиковой в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Ранее в воскресенье медработники выписали пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находившихся в Казани на карантине.



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