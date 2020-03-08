На концерте в Орле Ольга Бузова поздравила зрителя с днём рождения

08.03.2020, 14:37, Разное

«Поющая ведущая» Ольга Бузова 7 марта давала концерт для жителей и гостей Орла. В ходе общения со зрителями оказалось, что один из них именно в этот день отмечает день рождения, поэтому певица поздравила именинника, заручившись поддержкой большинства присутствующих.
В перерыве между исполнениями композиций Ольга Бузова общалась с поклонниками, поздравляя женщин с наступающим праздником 8 Марта. Затем один из присутствовавших на концерте мужчин сказал, что и он не откажется от тёплых слов в свой адрес от певицы, тем более, что у него есть прекрасный повод – день рождения. Бузова спросила зрителя, как его зовут, а когда услышала имя Денис, то с юмором заметила, что буква «Д» для неё в некотором роде «знаковая», вероятно, таким образом намекая на нового возлюбленного, блогера Давида Манукяна.


Бузова с удовольствием исполнила желание именинника, поздравив его со сцены, попросив при этом, чтобы весь зрительный зал вместе с ней скандировал слова в честь поклонника по имени Денис. Затем оказалось, что житель не успел снять поздравление на камеру, поэтому певице пришлось заново кричать в микрофон и просить поддержать её, но всё это она проделала с улыбкой, заметив, что без видео вряд ли кто-то поверит имениннику, что он получил приятный подарок от звезды.



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