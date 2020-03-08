Специалисты назвали 7 вещей, причиняющих вред смартфону

08.03.2020, 14:37, Разное

Эксперты перечислили 7 вещей, способных нанести вред смартфону. Если их исключить из повседневной жизни, то владельцу удастся продлить работоспособность и производительность своих мобильных аппаратов.
По словам специалистов, рис не сможет помочь смартфону, случайно упавшему в жидкость, поскольку мелкие крупинки с легкостью попадут в корпус. Также не стоит протирать экран уксусом, спиртом или мылом. Эти вещества не только не помогут очистить экран, но и ухудшат состояние олеофобного покрытия дисплея.

Не рекомендуется пользоваться смартфоном в туалете или ванной комнате, именно там чаще всего гаджеты падают в унитаз или раковину. Кроме того, мобильный аппарат может упасть со стула или дивана и получить серьезные повреждения, поэтому держать их необходимо на столе или шкафу.

Специалисты советуют заряжать свой смартфон, когда у аккумулятора осталось несколько процентов заряда. Из-за полной разрядки гаджет может выйти из строя. Также мобильное устройство необходимо держать подальше от солнечных лучей, приводящих к потускнению дисплея. И ни в коем случае нельзя бороться с перегревом смартфона, помещая его в морозилку. Из-за этого батарея может взорваться, а при незначительном нагреве достаточно положить свой гаджет в тень.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Арктические гонки

28.12 / Евгения Медведева снялась с чемпионата России из-за серьезных проблем

04.01 / Иван Ургант рассказал о своем варианте траты миллиарда рублей

26.01 / Названы главные симптомы рака простаты

08.01 / Наука: Ничего лучше в голову не пришло

27.01 / Украинский стоматолог попытался вывезти из России более 900 зубов

27.02 / Заседание Комитета министров СЕ пройдет в Страсбурге вместо Тбилиси

09.01 / Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи

16.01 / Мнение: Операция «Преемник»

06.03 / Мнение: «Я там хач». Что бесит и восхищает россиянина в Канаде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика