Специалисты назвали 7 вещей, причиняющих вред смартфону

08.03.2020, 14:37, Разное

Эксперты перечислили 7 вещей, способных нанести вред смартфону. Если их исключить из повседневной жизни, то владельцу удастся продлить работоспособность и производительность своих мобильных аппаратов.

По словам специалистов, рис не сможет помочь смартфону, случайно упавшему в жидкость, поскольку мелкие крупинки с легкостью попадут в корпус. Также не стоит протирать экран уксусом, спиртом или мылом. Эти вещества не только не помогут очистить экран, но и ухудшат состояние олеофобного покрытия дисплея.

Не рекомендуется пользоваться смартфоном в туалете или ванной комнате, именно там чаще всего гаджеты падают в унитаз или раковину. Кроме того, мобильный аппарат может упасть со стула или дивана и получить серьезные повреждения, поэтому держать их необходимо на столе или шкафу.

Специалисты советуют заряжать свой смартфон, когда у аккумулятора осталось несколько процентов заряда. Из-за полной разрядки гаджет может выйти из строя. Также мобильное устройство необходимо держать подальше от солнечных лучей, приводящих к потускнению дисплея. И ни в коем случае нельзя бороться с перегревом смартфона, помещая его в морозилку. Из-за этого батарея может взорваться, а при незначительном нагреве достаточно положить свой гаджет в тень.