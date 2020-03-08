Биатлон. Экхофф выиграла масс-старт. Куклина – десятая

08.03.2020, 14:31, Новости дня

В чешском местечке Нове Место прошла предпоследняя гонка этапа Кубка мира по биатлону. Женщины соревновались на дистанции масс-старта на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Выиграла норвежка Тириль Экхофф, лучшая из россиянок Лариса Куклина на 10-м месте.

Екатерина Юрлова-Перхт заняла 17-ю строчку протокола. Стоит заметить, что обе наши спортсменки после двух огневых рубежей шли в шестерке лучших и вполне могли рассчитывать на подиум. Однако на третьем рубеже Куклина получила 3 промаха, а Юрлова сначала упала, а потом также промахнулась три раза. Всего они послали по 4 пули в "молоко".

Эксхофф оказалась, пожалуй, самой стабильно и с одним промахом показала лучшее время – 34 мин. 0,8 сек. Призерами стали шведка Ханна Оберг и немка Франциска Пройс, у них также по одному промаху.



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