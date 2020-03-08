Жители сирийской деревни блокировали движение американской военной колонны

08.03.2020, 14:30, Новости дня

Жители сирийской деревни аль-Кузлия, расположенной в провинции Хасеке, не пустили колонну американских войск, сообщили СМИ.

«Жители деревни аль-Кузлия к западу от города Телль-Тамр в провинции Хасеке не дали колонне американских оккупантов, состоящей из семи бронемашин, въехать в деревню, закидали ее камнями и вынудили ее отступить», – передает РИА «Новости» сообщение радиостанции Sham FM.

Напомним, 12 февраля российские военнослужащие помогли предотвратить обострение ситуации в сирийской провинции Хасеке после столкновения американских военных с мирными жителями.



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