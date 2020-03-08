Подозреваемый в убийстве подростка сын судьи рассказал подробности инцидента

08.03.2020, 14:30, Новости дня

В Санкт-Петербурге несовершеннолетний сын судьи, подозреваемый в убийстве подростка, рассказал подробности инцидента.

Школьник рассказал, что баловался с ружьем отца и не предполагал, что оно заряжено, передает Telegram-канал Mash.

Канал сообщает, что мальчик якобы признался: тело перетащил «в неадеквате», чтобы «не сразу было понятно, кто и где убил» подростка. Затем подозреваемый сбежал, «потому что испугался». При этом скрываться он не собирался, «просто запаниковал».

Мать убитого подростка заявила, что считает трагедию несчастным случаем, передает телеканал «Звезда».

По ее словам, инцидент не связан ни с алкоголем, ни с наркотиками. Кроме того, никакого конфликта между ее сыном и подозреваемым не было.

Напомним, об обнаружении тела подростка с огнестрельным ранением головы ранее сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Близкие погибшего рассказали, что мальчик собирался посетить день рождения одного из своих друзей. Сообщалось, что квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье.

В воскресенье подозреваемый был задержан в Петербурге.