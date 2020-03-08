При пожаре в Югре погибли трое детей

08.03.2020, 14:30, Новости дня

В Югорске (ХМАО) из-за пожара в доме погибли трое детей, еще один человек пострадал. Владелица жилплощади была доставлена в больницу с ожогами 80% тела, сообщили СМИ.

Сообщается, что при пожаре погибли трое несовершеннолетних, которые являются родственниками владелицы дома.

«Среди них сын владелицы сгоревшего дома и двое внуков, которые приехали в гости из города Советский», – сообщил источник URA.RU.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО информацию подтвердили. Предварительная версия – короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Администрация Советского района окажет пострадавшей семье помощь в погребении несовершеннолетних детей», – сообщила замглавы Советского района Людмила Носкова.

В январе в Ярославской области при пожаре в частном жилом доме погибли трое детей, еще два человека пострадали.



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