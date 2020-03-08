Первые случаи коронавируса подтверждены в Болгарии

08.03.2020, 14:00, Новости дня

Первые четыре случая заражения коронавирусом нового вида зафиксированы в Болгарии, сообщил директор национального центра по инфекционным и паразитарным заболеваниям Тодор Кантарджиев.

«Минувшей ночью была проведена дополнительная проверка проб, полученных у пациентов с подозрением на коронавирус. Она подтвердила первоначальные данные у мужчины 27 лет из города Плевен и у 75-летней женщины из Габрово. Более того, позитивным оказался тест на коронавирус у 60-летнего мужчины в Плевене, который находился в контакте с заболевшим, а в городе Габрово позитивным оказался результат, взятый у женщины-медика, которая работала в отделении, где находилась заболевшая женщина. Таким образом, на данный момент в стране зафиксированы четыре случая заболевания», – передает ТАСС слова Кантарджиева на брифинге по итогам срочного заседания Национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, которое прошло в воскресенье утром под председательством премьер-министра Бойко Борисова.

Начальник оперативного штаба Венцислав Мутафчийски сообщил, в свою очередь, что в больницах, где находятся заболевшие, введен карантин, они охраняются полицией. Продолжается поиск граждан, которые могли контактировать с упомянутыми пациентами. Вводятся дополнительные мероприятия по предупреждению распространения заболевания.

В воскресенье в Болгарии пройдет срочное заседание кабинета министров, на котором будут обсуждаться дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса в стране.

Ранее в воскресенье президент Молдавии Игорь Додон решил прервать рабочий визит в Россию и вернуться домой, так как в республике был диагностирован первый случай коронавируса.



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