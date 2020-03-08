В столице Киргизии сорвали шествие в поддержку женщин

08.03.2020, 14:00, Новости дня

Группа неизвестных молодых людей сорвала проведение в воскресенье в столице Киргизии шествия по случаю Международного женского дня, сообщили организаторы акции.

«Сегодня на место сбора участников шествия прибыла группа молодых людей, они начали отбирать плакаты, вести себя агрессивно, в результате пришлось отказаться от шествия», – передает ТАСС слова представителя оргкомитета.

По ее словам, напавшие были в масках.

Марш в поддержку женщин должен был пройти по центральной части Бишкека.



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