Путин определил полномочия зампредседателя Совета безопасности России

08.03.2020, 14:00, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий функции заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В указе говорится, что зампред Совбеза организует взаимодействие Совбеза с федеральными органами госвласти, органами госвласти субъектов РФ и местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, органами власти иностранных государств и международными организациями, а также представляет Совбез во взаимоотношениях с ними.

Кроме того, Медведев будет участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса России. Он примет участие в формировании государственной кадровой политики, политики в области госслужбы в интересах обеспечения нацбезопасности, а также займется контролем исполнения указаний и поручений президента в области госслужбы в интересах обеспечения нацбезопасности.

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности зампреда Совбеза будет осуществлять аппарат СБ. Зампред Совбеза информирует президента РФ по вопросам обеспечения нацбезопасности.

Кроме того, Медведев будет согласовывать представляемый президенту ежегодный доклад о состоянии нацбезопасности и мерах по ее укреплению, а также проекты положений о Совбезе об аппарате Совбеза.

В работу зампреда Совбеза входит проведение рабочих совещаний с членами СБ и иными представителями федеральных органов госвласти, органов госвласти субъектов России, иных госорганов, а также выездных совещаний.

Дмитрий Медведев будет проводить совещания по стратегическому планированию с членами Совбеза, участвовать в подготовке государственных целевых программ в области обеспечения нацбезопасности.

Зампред Совбеза также должен выступать с разъяснениями принятых Советом решений.

Напомним, должность заместителя председателя Совета безопасности была введена в 2020 году.

Медведев 15 января сообщил Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности.

Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать.