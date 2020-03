Меган Маркл отметила Международный женский день в компании школьников

08.03.2020, 13:56, Разное

8 Марта Меган Маркл начала отмечать в этом году раньше срока. В минувшую пятницу, за пару дней до праздника, герцогиня Сассекская посетила школу Роберта Клака в восточном Лондоне, чтобы рассказать школьникам о значении Международного женского дня. Ретроспективу той встречи Меган отобразила в коротком ролике, который сегодня был опубликован в официальном аккаунте Instagram Sussex Royal.

Перед семью сотнями школьников в возрасте от 11 до 18 лет, которые встречали герцогиню овациями, Меган появилась в беспроигрышном сочетании светлого верха и темного низа. Жакет от бренда ME+EM подчеркнули двухцветные туфли от Jennifer Chamandi и сумочка лондонского корейского дизайнера Rejina Pyo.

Герцогиня выступила с речью, в которой призвала молодых людей — будущих мужчин — ценить тех женщин, которые их окружают. И тем самым подавать пример тем взрослым, которые забыли про это.

У вас есть ваши матери, сестры, подруги — защищайте их. Убедитесь, что они чувствуют себя ценными и им никто и ничего не угрожает. Давайте объединимся, чтобы сделать Международный женский день чем-то большим, чем просто очередное воскресенье или день, который мы отмечаем раз в году, —

сказала со сцены герцогиня.

Меган Маркл очаровала школьников. И в особенности 16-летнего старосту Акера Окойе, который за свою трогательную речь о важности 8 Марта был удостоен поцелуя от герцогини.

Она действительно прекрасна, —

признался юноша.

После официальной части для Меган Маркл устроили экскурсию по школе. Герцогиня заглянула в библиотеку, в художественную студию и приняла участие в дебатах школьного общества Роберта Клака. Встреча закончилась совместным фото на память. На снимке Меган запечатлена в окружении юношей и девушек, изображающих руками знак равенства.

Напомним, уже совсем скоро, 9 марта, состоится встреча всей монаршей семьи. Впервые после «мегзита» Меган и Гарри появятся на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества.

Как мы уже писали, Меган оставит 9-месячного сына в Ванкувере, что не нравится королеве, ведь тогда она вновь не сможет увидеться с правнуком. Канадцы тоже недовольны таким решением, они считают, что не обязаны платить за охрану наследника. На охрану Меган и Гарри уходит 20 миллионов фунтов в год. Канадцы отказались покрывать такие расходы. Британцы считают, что вместе с потерей королевского статуса паре должны перестать предоставлять дорогостоящую охрану. 90% зрителей телешоу Good Morning Britain проголосовали против того, чтобы продолжать платить за безопасность Меган и Гарри, а это около 14 тысяч человек. Альянс британских налогоплательщиков заявил:

Меган и Гарри не могут иметь все. Им придется выбирать: либо независимость, либо королевские привилегии и охрана.