Сотрудники ДПС поздравили россиянок с 8 Марта

08.03.2020, 13:41, Новости дня

В Тогучине Новосибирской области сотрудники ГИБДД вместе с волонтерами Центра развития творчества поздравили женщин-автомобилистов и пешеходов с Международным женским днем.

«Сегодня у нас прошло мероприятие с сотрудниками ДПС. С 10 утра инспекторы ГИБДД и волонтеры стояли в центре города и раздавали женщинам-водителям и женщинам-пешеходам тюльпаны. Таким образом нам удалось поздравить 135 человек», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель отдела по делам молодежи тогучинского Центра развития творчества Анна Чан-фа.

По ее словам, реакция женщин была разной, но позитивной.

«Вначале они удивлялись остановке, начинали искать документы в бардачке или сумочках. Но когда сотрудники или мальчишки-волонтеры их поздравляли, вручая цветы – счастья было не отнять. Еще была одна бабушка-пешеход, которая расплакалась от удивления и была очень рада поздравлению», – добавила собеседница.

Ранее президент Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем.

Президент выразил особую признательность женщинам, посвятившим себя своим детям. «Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд», – отметил российский лидер.

«От всей души желаю вам счастья. <…> Поздравляю всех женщин России! Здоровья, любви и радости вам!», – пожелал президент.